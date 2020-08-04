Режиссер "Чудо-женщины" о третьей части фильма: Скорее всего, для меня он будет последним в серии

Режиссер фильмов о Чудо-женщине Пэтти Дженкинс сообщила, что третий фильм франшизы для неё, вероятно, будет последним.

"Чудо-женщина: 1984" дал мне возможность сделать то, чего я не могла сделать в первом фильме. Я была рада рассказать историю происхождения Чудо-женщины, но мы пока ещё не видели всего, на что она способна. Поэтому я счастлива, что могу показать её на пике своих возможностей", - сказала Дженкинс, добавив что она хочет тщательно все продумать и реализовать все задумки или, по крайней мере, большинство из них.

Она также сказала, что не планирует браться за третью часть фильма сразу же после выхода "Чудо-женщины: 1984", который запланирован на октябрь.

Вероятно, постановщица отвлечется на спин-офф об амазонках.

Еще в июне Дженкинс рассказывала, что ей поступало предложение снять "Лигу справедливости", но она отказалась из-за того, что ее мало интересуют кроссоверы с большим количеством действующих лиц.

Исходя из этого можно предположить, что Дженкинс не особо интересует, как будет развиваться история вселенной DC за пределами фильмов о Чудо-женщине и амазонках.