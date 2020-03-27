"Спіймати Кайдаша" набирает популярность: сериал бьет все рекорды по просмотрам (Фото, Видео)

Новости культуры:Все украинское интернет-пространство уже которую неделю гудит о сериале "Спіймати Кайдаша".

Творение украинского режиссера Александра Тименко и шоураннера Натальи Ворожбит бьет все рекорды по просмотрам, а весь Facebook пестрит хвалебными отзывами. Почему же сериал, снятый по мотивам классической повести "Кайдашева семья" так сильно пришелся по душе украинскому зрителю? Давайте разбираться.

Сюжет и персонажи сериала "Спіймати Кайдаша"

Оригинальная история, положенная в основу сериала" была написана Иваном Нечуем-Левицким еще в 1878 году, однако описанные в книге проблемы остаются актуальными по сей день. Более того, если бы Левицький писал свою повесть о современных реалиях, его персонажи выглядели бы именно так, как они показаны в сериале. Об этом можно сказать со 100%-й уверенностью.

В современной версии добавилось несколько новых сюжетных поворотов, но это ничуть не испортило впечатление от истории. Кайдашиха осталась такой же сварливой и сладкоголосой, Мотря - строптивой, а Мелашка - тихой и милой.

История начинается с того, что Лаврин, младший сын Кайдаша, возвращается из армии. Он соскучился по клубу, танцам и девушкам, поэтому гуляет напропалую. А Карпо уже положил глаз на Мотрю, девушку с самым пробивным характером в Семигорах. Вскоре парню удалось уговорить ее пожениться. С этого момента и началось тяжелое время для семьи Кайдашей. Две хозяйки в доме спорят, ругаются и дерутся. Никто не может уступить и промолчать, никто не может простить. Поневоле втянутые в конфликт мужчины тоже перестают доверять друг другу… Одним словом, все как в классической повести.

"Спіймати Кайдаша" - актеры и роли

Виктор Жданов - Кайдаш, Ирина Мак - Кайдашиха, Тарас Цымбалюк - Карпо, Григорий Бакланов - Лаврин, Антонина Хижняк (Якушева) - Мотря, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская, Игорь Назаров, Елена Галл-Савальская, Нина Набока, Кристина Федорак.

"Спіймати Кайдаша" - отзывы

Сериал хвалят за отличный кастинг. Зрителям очень понравилась строптивая Мотря в исполнении Антонины Хижняк, у которой действительно "серце з перцем" и которая держит в страхе едва ли не всю семью. Очень яркий персонаж и Кайдашиха. Наблюдая за семейными разборками, зрители часто узнают ситуации, в которых приходилось бывать и им самим. А еще одной изюминкой сериала является "суржик", на котором говорят его персонажи. Это тоже очень характерная черта сериала, которая нашла отзыв в сердцах украинских зрителей.

Напомним, фильмы-номинанты на "Золотую дзигу-2020" можно посмотреть не выходя из дома. На время карантина зрителям предлагают посмотреть картины онлайн.