Takfliх: на стриминговом сервисе вышли две украинских картины

Новости культуры:На Takfliх вышли еще два украинских фильма.

На стриминговой платформе takflix.com вышли два новых фильма - "Вулкан" Романа Бондарчука и "Заповедник Аскания" Андрея Литвиненко. Об этом сообщается на сайте платформы.

"Обе ленты снимались на Херсонщине и посвящены мифологии украинского Юга. Кураторы платформы считают, что именно эти фильмы смогут добавить оптимизма и поддержать онлайн-зрителей в дни карантина и пандемии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Вулкан" - игровой дебют украинского режиссера Романа Бондарчука. В 2016 году его документальный фильм "Украинские шерифы" номинировался от Украины на премию "Оскар". За фильм "Вулкан" режиссер был награжден Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко. В этом году фильм стал одним из лидеров по количеству номинаций на "Золотую дзигу" (восемь). "Вулкан" создавали в копродукции Украины и Германии при поддержке Госкино.

Фильм рассказывает историю Лукаса - переводчика ОБСЕ, который переживает кризис среднего возраста. Он отправляется на границу с Крымом в составе мониторинговой миссии. После нескольких странных совпадений обстоятельств Лукас остается один в маленьком городке и в конце оказывается в доме местного чудака Вовы. Подражая ему, Лукас медленно погружается в мир, который выходит за пределы воображения. В этих странных местах, где каждый день может стать последним, Лукас получает шанс начать жизнь сначала.

"Заповедник Аскания" - документальный фильм Андрея Литвиненко, получивший Главный приз студенческого жюри на Международном фестивале документального кино о правах человека DocudaysUA. Лента создана компанией 435FILMS при поддержке Госкино.

Действие фильма происходит в самом степном заповеднике Европы. Здесь уживаются самые разные виды животных и людей: ученый, директор, бывший хиппи, молодые рэперы, а также буйволы, зебры и пеликаны. Уже целый век Аскания защищает природу от изменений, которые несет человек. Но примет ли она изменения, необходимые для собственного выживания.