"Сказка старого мельника": трейлер украинского фильма с Адой Роговцевой (Видео)

Новости культуры:Премьера украинского фильма таки состоится в 2020 году.

Авторы проекта опубликовали долгожданный трейлер, который привлек внимание киноманов.

Известно, что режиссером киноновинки выступил Александр Итыгилов. Съемки "Сказки старого мельника" проходили еще в 2014-2015 годах, однако создание фильма было приостановлено, а премьеру несколько раз откладывали.

Однако благодаря господдержке кинолента выйдет на большой экран. Сейчас первые показы запланированы на 16 апреля.

Главные роли в "Сказке старого мельника" выполнили знаменитые актеры:

Анна Кошмал

Валентин Томусяк

Алексей Богданович

Ада Роговцева

Владимир Горянский

Ирма Витовская

Остап Ступка

Анатолий Хостикоев

Наталья Сумская

Олеся Журакивская

Сюжет "Сказки старого мельника" создан по мотивам книги Сергея Ухачевского. Главные герои – Николай и Кристина – должны пройти немалые испытания. Влюбленные будут противостоять злу, заручившись поддержкой односельчан. Съемки проходили в Киеве, Пирогово, Шипоте, Синевире, Невицком и в Олесском замках, поэтому зрители увидят колоритные украинские пейзажи и увлекательное противостояние.