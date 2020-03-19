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"Сказка старого мельника": трейлер украинского фильма с Адой Роговцевой (Видео)

"Сказка старого мельника": трейлер украинского фильма с Адой Роговцевой (Видео)
17:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Премьера украинского фильма таки состоится в 2020 году.

Авторы проекта опубликовали долгожданный трейлер, который привлек внимание киноманов.

Известно, что режиссером киноновинки выступил Александр Итыгилов. Съемки "Сказки старого мельника" проходили еще в 2014-2015 годах, однако создание фильма было приостановлено, а премьеру несколько раз откладывали.

Однако благодаря господдержке кинолента выйдет на большой экран. Сейчас первые показы запланированы на 16 апреля.

Главные роли в "Сказке старого мельника" выполнили знаменитые актеры:

  • Анна Кошмал

  • Валентин Томусяк

  • Алексей Богданович

  • Ада Роговцева

  • Владимир Горянский

  • Ирма Витовская

  • Остап Ступка

  • Анатолий Хостикоев

  • Наталья Сумская

  • Олеся Журакивская

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Сюжет "Сказки старого мельника" создан по мотивам книги Сергея Ухачевского. Главные герои – Николай и Кристина – должны пройти немалые испытания. Влюбленные будут противостоять злу, заручившись поддержкой односельчан. Съемки проходили в Киеве, Пирогово, Шипоте, Синевире, Невицком и в Олесском замках, поэтому зрители увидят колоритные украинские пейзажи и увлекательное противостояние.

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Кино, Фильм, Трейлер, Украинский фильм, Сказка старого мельника.
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