Скачать
Вторник, 17.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украину ждут досрочные выборы в апреле-мае 2021 года: свежий прогноз
Украину ждут досрочные выборы в апреле-мае 2021 года: свежий прогноз
Рада не смогла отменить карантин выходного дня
Рада не смогла отменить карантин выходного дня
Умер Роман Виктюк
Умер Роман Виктюк
УЕФА сделал первое заявление касательно несостоявшегося матча Швейцария - Украина
УЕФА сделал первое заявление касательно несостоявшегося матча Швейцария - Украина

Отзывы про новый сериал "Перевал Дятлова" и где смотреть 1-2 серии онлайн

Отзывы про новый сериал "Перевал Дятлова" и где смотреть 1-2 серии онлайн
19:25 Сегодня Телеграф Фото: kino-teatr

В понедельник 16 ноября, на телеканале ТНТ наконец презентовали новый историко-драматический сериал с элементами мистики под названием "Перевал Дятлова".

События сериала разворачиваются вокруг группы из девяти студентов, которые в 1959 году отправились в поход к заснеженным вершинам Уральских гор под руководством Игоря Дятлова. Но из этого путешествия живым не вернулся никто.

И как раз это и предстоит выяснить следственной группе под руководством майора Олега Костина, которая отправится на место происшествия.

В главных ролях кинематографического произведения от режиссеров Валерия Федоровича, Евгения Никишова, Павла Костомарова и Степана Гордеева можно будет видеть: Петра Федорова (младшего), Марию Луговую, Ивана Мулина, Егора Бероева, Александра Метелкина (II), Максима Емельянова, Машу Мацель, Ирину Лукину (II), Юрия Дейнекина, Романа Евдокимова, Евгения Антропова, Максима Костромыкина, Андрея Добровольского (II), Алексея Кирсанова и Павла Ворожцова.

Среди зрителей средняя оценка составила чуть более 6,2 баллов.

А тем временем, пользователи сети по разному оценили данный новоиспеченный сериал.

коменткоментарийкомент пользователейкоментарий пользователей

И хотя правообладатели блокируют публикацию эпизодов на YouTube, легально первая серия уже доступна к просмотру онлайн на сайте ТНТ.

В то же время, выход 2 серии ожидается 17 ноября на ТНТ в 21:00 (20:00 по Киеву), после чего ее тоже можно будет посмотреть онлайн.

Читайте также в материале "Телеграфа": В России презентовали новый детективный сериал с элементами мелодрамы под названием "Теорема Пифагора".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На канале Порошенко ведущий обвинил во лжи нардепа из его фракции: видео скандала в прямом эфире
02 Друг Путина умер от коронавируса: за ним в Европу отправили "летающий госпиталь"
03 Пионтковский рассказал, чем Трамп расстроил Путина
04 Фальшивое масло массово продают в Украине: как отличить подделку
05 Лев Лещенко пожаловался на нищету
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнадеживающее покашливание...&quot;: Путин запнулся, говоря про трагедию в Карабахе (видео)
"Обнадеживающее покашливание...": Путин запнулся, говоря про трагедию в Карабахе (видео)
Первый снег стал причиной жуткого ДТП с грузовиком и маршруткой под Киевом. Фото
Первый снег стал причиной жуткого ДТП с грузовиком и маршруткой под Киевом. Фото
В Симферополе критическая ситуация: воду будут подавать всего четыре часа в сутки
В Симферополе критическая ситуация: воду будут подавать всего четыре часа в сутки
Маэстро! В сети волна скорби в связи со смертью Романа Виктюка
Маэстро! В сети волна скорби в связи со смертью Романа Виктюка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь