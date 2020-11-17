Отзывы про новый сериал "Перевал Дятлова" и где смотреть 1-2 серии онлайн

В понедельник 16 ноября, на телеканале ТНТ наконец презентовали новый историко-драматический сериал с элементами мистики под названием "Перевал Дятлова".

События сериала разворачиваются вокруг группы из девяти студентов, которые в 1959 году отправились в поход к заснеженным вершинам Уральских гор под руководством Игоря Дятлова. Но из этого путешествия живым не вернулся никто.

И как раз это и предстоит выяснить следственной группе под руководством майора Олега Костина, которая отправится на место происшествия.

В главных ролях кинематографического произведения от режиссеров Валерия Федоровича, Евгения Никишова, Павла Костомарова и Степана Гордеева можно будет видеть: Петра Федорова (младшего), Марию Луговую, Ивана Мулина, Егора Бероева, Александра Метелкина (II), Максима Емельянова, Машу Мацель, Ирину Лукину (II), Юрия Дейнекина, Романа Евдокимова, Евгения Антропова, Максима Костромыкина, Андрея Добровольского (II), Алексея Кирсанова и Павла Ворожцова.

Среди зрителей средняя оценка составила чуть более 6,2 баллов.

А тем временем, пользователи сети по разному оценили данный новоиспеченный сериал.

И хотя правообладатели блокируют публикацию эпизодов на YouTube, легально первая серия уже доступна к просмотру онлайн на сайте ТНТ.

В то же время, выход 2 серии ожидается 17 ноября на ТНТ в 21:00 (20:00 по Киеву), после чего ее тоже можно будет посмотреть онлайн.

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