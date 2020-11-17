Отзывы про сериал "Теорема Пифагора" и где смотреть 1-4 серии онлайн

16 ноября на российском телевидении состоялась премьера нового детективного сериала с элементами мелодрамы под названием "Теорема Пифагора".
Во вторник, 17 ноября, выйдут 3 и 4 эпизоды, в то время как первые серии уже можно свободно посмотреть онлайн.
Стоит заметить, что события в многосерийном фильме разворачиваются вокруг семейной пары, погрязшей в бытовухе, которую махом рушит женщина из провинции, после чего главные герои вынуждены с самого начала пересмотреть взгляды на жизнь и ценности.
В главных ролях нового кинематографического детища режиссера Александра Баранова перед зрителем предстанут: Егор Бероев, Мария Куликова, Александра Власова.
Всего в сериал вошло 8 серий.
Среди пользователей сети средняя оценка составила чуть более 6,5 баллов.
Зрители же оценили данный сериал по разному, кто-то остался доволен после просмотра первых серий, а кто-то же остался не впечатлен.
Стоит отметить, что 1 и 2 серии уже вышли вчера и их можно посмотреть онлайн с регистрацией на "Смотрим.ру", или же онлайн на YouTube:
В то же время, 3 и 4 серии выйдут 17 ноября на Россия-1 в 21:20 (20:20 по Киеву), после чего тоже будут опубликованы в сети.
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