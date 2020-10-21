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Отзывы про сериал "Зона комфорта" с Харламовым и где смотреть его онлайн

Отзывы про сериал "Зона комфорта" с Харламовым и где смотреть его онлайн
Обновлено 12:12 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
22 октября стартует новый комедийный сериал с Гариком Харламовым в главной роли.

Новый проект выйдет на сервисе потокового видео Premier.

Главный герой сериала –  хамоватый владелец небольшой компании по доставке грузов в Мурманске Ярослав Костров, которого и воплотил на экране Гарик Харламов. Получив свой первый крупный заказ, главный герой решает подзаработать на этой сделке и отправляется вместе с товаром в Норвегию. Но на таможне груз конфискуют, а Ярослав попадает в тюрьму - норвежскую тюрму.

Так, как норвежские тюрмы достаточно уютные и в них есть интернет, то главный герой пытается через "Скайп" контролировать свой бизнес, общаться с супругой, воспитывать детей и улаживать дела с мафией.

Трейлер сериала "Зона комфорта":

 

На официальной страничке потокового сервиса пост с анонсом сериала просто засыпали комментариями - поклонники Харламова с нетерпением ждут выхода сериала со своим кумиром. 

"Уже захотелось посмотреть", "Ждем с нетерпением", "Быстрей бы уже", "Такими темпами и у Александра Петрова работы не останется!", "Ждем" - пишут поклонники.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что на телеканале ТНТ стартовал еще один проект с Гариком Харламовым в главной роли. У нас на сайте вы можете ознакомиться с первыми отзывами о комедийном сериале "Гусар" и посмотреть его первую серию.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Гарик Харламов.

Автор:

Телеграф
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