Отзывы про сериал "Зона комфорта" с Харламовым и где смотреть его онлайн

22 октября стартует новый комедийный сериал с Гариком Харламовым в главной роли.

Новый проект выйдет на сервисе потокового видео Premier.

Главный герой сериала – хамоватый владелец небольшой компании по доставке грузов в Мурманске Ярослав Костров, которого и воплотил на экране Гарик Харламов. Получив свой первый крупный заказ, главный герой решает подзаработать на этой сделке и отправляется вместе с товаром в Норвегию. Но на таможне груз конфискуют, а Ярослав попадает в тюрьму - норвежскую тюрму.

Так, как норвежские тюрмы достаточно уютные и в них есть интернет, то главный герой пытается через "Скайп" контролировать свой бизнес, общаться с супругой, воспитывать детей и улаживать дела с мафией.

Трейлер сериала "Зона комфорта":

На официальной страничке потокового сервиса пост с анонсом сериала просто засыпали комментариями - поклонники Харламова с нетерпением ждут выхода сериала со своим кумиром.

"Уже захотелось посмотреть", "Ждем с нетерпением", "Быстрей бы уже", "Такими темпами и у Александра Петрова работы не останется!", "Ждем" - пишут поклонники.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что на телеканале ТНТ стартовал еще один проект с Гариком Харламовым в главной роли. У нас на сайте вы можете ознакомиться с первыми отзывами о комедийном сериале "Гусар" и посмотреть его первую серию.