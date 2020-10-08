Отзывы про новый фильм "Гусар" с Харламовым, смотреть его онлайн

Об этом сообщили на сайте kino-teatr.ru.
О чем кинокартина
В 1812 году поручик Рыльский был бравым лейб-гвардейцем и любимцем женщин, но всем радостям гусарской жизни пришел конец, когда Рыльский стал объектом эксперимента: с помощью машины времени инженеры перенесли его в 21 век.
В Москве наших дней поручик увидит, во что превратились бывшие жандармы – нынешние полицейские, удивится понятиям чести в интерпретации современных мужей и подумает, что нужно сделать, чтобы вернуться к привычной жизни – и при этом не заскучать в своем веке…
Главные актеры снявшиеся в произведении кинематографа:
Гарик Харламов,
Павел Рассомахин,
Екатерина Ковальчук,
Екатерина Радченко,
Сергей Белов.
Как зрители отзываются о фильме?
В рейтинге kino-teatr.ru. картина пока набрала только 3,75 баллов.
В комментариях люди по разному оценивали данное произведение:
Также сообщалось, что на канале ТНТ в YouTube уже появилась одна из первых серий.
Сериал "Гусар" - премьерная серия
По последней информации уже вышло 5 серий кинокартины, которые в ближайшее время тоже появятся на канале в YouTube.
Также сегодня в 20:30 на телеканале ТНТ ожидается премьера 6 серии фильма.
Также сообщалось, что новый взгляд на детские книги Уилберта Одри о паровозике покажет режиссер Марк Форстер, работавший над зомби-фильмом "Война миров Z".