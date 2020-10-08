Отзывы про новый фильм "Гусар" с Харламовым, смотреть его онлайн

5 октября на телеканале ТНТ вышел новый сериал в комедийно-приключенческом жанре с "Гусар" в котором сыграл небезизвестный Гарик Харламов.

Об этом сообщили на сайте kino-teatr.ru.

О чем кинокартина

В 1812 году поручик Рыльский был бравым лейб-гвардейцем и любимцем женщин, но всем радостям гусарской жизни пришел конец, когда Рыльский стал объектом эксперимента: с помощью машины времени инженеры перенесли его в 21 век.

В Москве наших дней поручик увидит, во что превратились бывшие жандармы – нынешние полицейские, удивится понятиям чести в интерпретации современных мужей и подумает, что нужно сделать, чтобы вернуться к привычной жизни – и при этом не заскучать в своем веке…

Главные актеры снявшиеся в произведении кинематографа:

Гарик Харламов,

Павел Рассомахин,

Екатерина Ковальчук,

Екатерина Радченко,

Сергей Белов.

Как зрители отзываются о фильме?

В рейтинге kino-teatr.ru. картина пока набрала только 3,75 баллов.

В комментариях люди по разному оценивали данное произведение:

Также сообщалось, что на канале ТНТ в YouTube уже появилась одна из первых серий.

Сериал "Гусар" - премьерная серия

По последней информации уже вышло 5 серий кинокартины, которые в ближайшее время тоже появятся на канале в YouTube.

Также сегодня в 20:30 на телеканале ТНТ ожидается премьера 6 серии фильма.

Также сообщалось, что новый взгляд на детские книги Уилберта Одри о паровозике покажет режиссер Марк Форстер, работавший над зомби-фильмом "Война миров Z".