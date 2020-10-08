Режиссер "Войны миров Z" экранизирует книги о паровозике Томасе

Паровозик Томас возвращается на большой экран. Новый взгляд на детские книги Уилберта Одри о паровозике покажет режиссер Марк Форстер, работавший над зомби-фильмом "Война миров Z".

Новый проект - это смесь мультипликации и живых выступлений актеров, которые будут основываться на популярных детских франшизах, в том числе и телевидение, и игрушки.

"Томас - мой личный фаворит еще с детства", - поделился Форстер. "Я очень, что могу поработать над этим проектом, и вместе со всей съемочной командой отправиться в это прекрасное путешествие".

Кто сыграет в экранизации - пока информации нет.

Продюсером экранизации выступит соучредитель и со-генеральный директор компании 2Dux² - Рене Вульф. Сценарий написали Алисса Хилл и Джесси Вигутоу. Руководить проектом для Mattel Films будут Робби Бреннер и Кевин МакКеон.

"Томас - всемирно известный персонаж, который делает акцент на важности дружбы - теме, которая находит отклик у детей и родителей во всем мире", - говорит Бреннер. "Марк Фостер - невероятный рассказчик, и я с нетерпением жду возможности сотрудничать с ним, чтобы рассказать историю Томаса современным и неожиданным образом".

В 2020 году паровозик Томас празднует свой 75 юбилей. Именно 75 лет назад английский писатель Уилберт Одри придумал этот рассказ, чтобы развлечь своего сына Кристофера, который был болен. Позже, мальчик так увлекся историей, что повзрослев стал помогать отце писать рассказы о Томасе.

В 1984-ом в эфир вышел сериал "Паровозик Томас и его друзья", который выходит до сих пор! Всего насчитано уже 24 сезона мультсериала. А в 2000 году вышла первая полнометражная лента о паровозике.