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Из украинцев только Кернес: кого чаще всего искали украинцы в Google в 2020 году

Из украинцев только Кернес: кого чаще всего искали украинцы в Google в 2020 году
15:29 Сегодня Телеграф

Сервис Google обнародовал топ запросы украинских пользователей в 2020 году. Это те запросы, которые отметились ростом популярности.

Об этом сообщает пресслужба сервиса.

В уходящем году украинцев больше интересовались такими персонами, как Алексей Навальный, Джо Байден, Александр Лукашенко, Михаил Ефремов, Ким Чен Ын. После скандала выросло количество запросов по Артему Дзюбе. Кроме того, в первую десятку попал Дональд Трамп, Моргенштерн, Билли Айлиш. Отметим, что среди самых популярных запросов украинцев было всего лишь одно имя украинца - Геннадий Кернес.

"Телеграф" решил напомнить чем запомнились в 2020 году эти личности.

Алексей Навальный

20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением.

2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

 Отметим, что российский оппозиционер убежден, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин.

После чего Путин на встрече с  Макроном отзывался о Навальном презрительно и назвал его "простым баламутом в интернете".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать. 

Власти Германии потребовали от России немедленно провести всестороннее и прозрачное расследование из-за факта отравления российского оппозиционного деятеля.

При этом Кремль не видит причин для уголовного расследования.

Джо Байден

 В США в начале ноября прошли президентские выборы, большинство голосов выборщиков получил кандидат от Демократической партии Джо Байден, 

Однако Трамп поражения не признал и заявил, что будет оспаривать их результаты в суде. 

Тем временем, на фоне политического напряжения в городах страны начались стычки между сторонниками Трампа и Байдена.

Александр Лукашенко

Забастовки и протестные акции охватили Белоруссию 9 августа сразу после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко.  

25 октября вышел срок ультиматума белорусской оппозиции, в котором Александра Лукашенко призывали сложить полномочия.  Для разгона демонстрации силовики применили резиновые пули и светошумовые гранаты

Президент Беларуси Александр Лукашенко не определился, то ли оставить всех участников массовой забастовки без работы и образования, то ли позволить решать судьбу страны людям.

После чего лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в розыск в России.

Михаил Ефремов

 

ДТП на Смоленской площади в Москве при участии актера Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Постарадавший Сергей Захаров от полученных травм скончался. Суд лишил свободы Михаила Ефремова сроком на 7,5 лет.

Адвокат Александр Добровинский опроверг слухи о том, что актер Михаил Ефремов пытался примириться с родственниками покойного Сергея Захарова.

Также 1 декабря актера перевели в колонию после карантина.

"Телеграф" сообщал, что родственники погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова отказались от иска о возмещении морального ущерба.

Кроме того, супруга российского актера Софья Кругликова после почти 20 лет брака решила подать на развод. Причиной подобного решения стала измена Ефремова.

Ким Чен Ын

 Ким Чен Ын долго не появлялся на публике, пропустив несколько важных для КНДР мероприятий. СМИ ряда стран периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже - мертв. Но все эти заявления опровергли после его появления на публике. 

Также в этом году глава Северной Кореи Ким Чен Ын выразил извинения перед президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином за убийство южнокорейского чиновника. 

К слову, согласно данным властей КНДР, в стране не зафиксировали ни одного заражения COVID-19.

Артем Дзюба

 

В сети всплыло интимное видео, на котором самоудовлетворяется, предположительно, нападающий Зенита и сборной России Артем Дзюба. В итоге, футболиста решили не брать в команду на ближайшие матчи. Незадолго до скандала он был поставлен перед выбором — компромат оценили в 5 миллионов долларов (более 140 млн грн).

Ксения Собчак выступила в поддержку опозорившегося футболиста Зенита и сборной РФ Артема Дзюбы.

После слива видео с мастурбацией пользователи сети гадали, для кого был записан ролик, для жены, Орзул или какой-то другой девушки.

Супруга  Артема Дзюбы Кристина, не выдержав очередного скандала вокруг мужа, озвучила свое желание развестись.

 Дональд Трамп

Не смотря на победу Байдена на президентских выборах в США  Дональд Трамп еще некоторое время питал надежды на свою победу.

 Трамп неоднократно заявлял о фальсификациях на выборах и о своем решении добиваться справедливости в судах. 

Разрыв Дональда и Мелании Трамп спрогнозировал астролог в 2020 году.

Геннадий Кернес

Еще 16 сентября мэру Харькова пришлось покинуть Украину в связи с ухудшением здоровья.

В то же время Кернесу удалось победить на выборах 25 октября.

Мэр Харькова Геннадий Кернес после долгого пребывания за границей наконец приедет домой в Украину. Возвращение ожидается 30 декабря.

 Моргенштерн

Российский рэпер Моргенштерн опозорился в интервью Юрию Дудю, назвав Россию "прекрасной страной для бизнеса".

Также в Москве состоялась церемония вручения премии журнала GQ "Человек года-2020". Звание "Музыкант года" досталось эпатажному Моргенштерну, где он повторил речь хип-хоп-исполнителя Oxxxymiron.

 Билли Айлиш

Клип на песню «Bad Guy» набрал миллиард просмотров на YouTube, сделав 18-летнюю Билли Айлиш самым молодым музыкантом, которому это удалось. 

На сайте Infinite Bad Guy можно посмотреть более 15 тысяч каверов на популярнейший сингл певицы.

Также  Билли Айлиш выпустила новый клип Therefore I am, который сама срежиссировала

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Все по теме:

Ким Чен Ын, Александр Лукашенко, Михаил Ефремов, Артем Дзюба, Джо Байден, Дональд Трамп, Геннадий Кернес, Алексей Навальный, Моргенштерн, Билли Айлиш.

Автор:

Телеграф
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