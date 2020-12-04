Сын Кернеса назвал точную дату возвращения мэра в Харьков

Геннадий Кернес, который победил на выборах мэра Харькова 25 октября, должен вернуться в город 29 или 30 декабря.

Об этом сообщил "Стране" его сын Даниил Привалов.

"Я так часто комментирую эту тему, что боюсь сглазить. Дай Бог, это свершится и вы вскоре лично встретитесь и запишите интервью", - сообщил он.

В свою очередь, директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко отметил, что до 9 декабря Кернес скорее всего не успеет приехать в Харьков.

"На 9-е он точно не успевает, я так понимаю", - сказал он, добавив, что с горсоветом никто не обсуждал эту дату проведения первой сессии.

По его словам, ожидалось, что она пройдет "ближе к 20 декабря".

Отметим, что Кернес не появлялся на публике уже 103 дня, в связи с чем в сети даже начали распространяться слухи о его смерти.

2 декабря городской совет Харькова собрался на первую сессию, чтобы изменить регламент работы. Кернеса не ней не было.