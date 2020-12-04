Скачать
Пятница, 04.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
России всегда мало! Опыт Армении и Беларуси показал новую опасность для Украины, - генерал
России всегда мало! Опыт Армении и Беларуси показал новую опасность для Украины, - генерал
Кремль устроил геноцид в Крыму и переселил туда полмиллиона россиян
Кремль устроил геноцид в Крыму и переселил туда полмиллиона россиян
"Я не похожа на типичного ученого": "Ребенок года" Гитанджали Рао дала интервью Анджелине Джоли (видео)
"Я не похожа на типичного ученого": "Ребенок года" Гитанджали Рао дала интервью Анджелине Джоли (видео)
Шмыгаль внес ясность в вопрос работы транспорта при локдауне
Шмыгаль внес ясность в вопрос работы транспорта при локдауне

Сын Кернеса назвал точную дату возвращения мэра в Харьков

Сын Кернеса назвал точную дату возвращения мэра в Харьков
18:17 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Геннадий Кернес, который победил на выборах мэра Харькова 25 октября, должен вернуться в город 29 или 30 декабря. 

Об этом сообщил "Стране" его сын Даниил Привалов. 

"Я так часто комментирую эту тему, что боюсь сглазить. Дай Бог, это свершится и вы вскоре лично встретитесь и запишите интервью", - сообщил он.

В свою очередь, директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко отметил, что до 9 декабря Кернес скорее всего не успеет приехать в Харьков. 

"На 9-е он точно не успевает, я так понимаю", - сказал он, добавив, что с горсоветом никто не обсуждал эту дату проведения первой сессии. 

По его словам, ожидалось, что она пройдет "ближе к 20 декабря". 

Отметим, что Кернес не появлялся на публике уже 103 дня, в связи с чем в сети даже начали распространяться слухи о его смерти.

2 декабря городской совет Харькова собрался на первую сессию, чтобы изменить регламент работы. Кернеса не ней не было.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Геннадий Кернес, Даниил Привалов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ветеран АТО бросил вызов нардепу Третьяковой: история получила неожиданный поворот
02 Нужен неожиданный ход: в России рассказали, на каких условиях Путин согласится отдать Донбасс
03 Купил место за 300 баксов: участник "Холостячки" поделился неожиданным видео
04 Доктор Комаровский объяснил, почему нужно спать на животе при коронавирусе и поделился лайфхаком
05 Когда в Украине введут локдаун: последние заявления властей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Потеплеет, а потом похолодает: синтоптик озвучила прогноз погоды на выходные
Потеплеет, а потом похолодает: синтоптик озвучила прогноз погоды на выходные
Россиянка выбросила из окна 2-месячного ребенка своей подруги
Россиянка выбросила из окна 2-месячного ребенка своей подруги
Сын Кернеса назвал точную дату возвращения мэра в Харьков
Сын Кернеса назвал точную дату возвращения мэра в Харьков
Названы продукты, которые снижают активность ферментов COVID-19
Названы продукты, которые снижают активность ферментов COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь