Когда последний раз появлялся на публике Геннадий Кернес и о чем был его крайний пост в Instagram

Мэр Харькова Геннадий Кернес уже давно не появлялся на публике из-за проблем со здоровьем. В то же время, незадолго до своего "исчезновения" в соцсети он отмечал, что снова чувствует себя молодым.

Об этом Кернес сообщил на своей странице в Инстаграм.

Пост в соцсети датирован 6 июля и остается только догадываться, как за такой небольшой промежуток времени у него ухудшилось здоровье.

Отметим, что даже не смотря на свое отсутствие на выборах мэра Харькова ему удалось удержать первенство среди всех кандидатов и он не стал снимать свою кандидатуру с голосования из-за болезни, как это сделал мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

Стоит напомнить, что мэр Харькова покинул Украину еще 16 сентября, когда отправился на лечение в клиннику "Шарите", которая находится в Германии. С тех пор он так ни разу и не появился на публике. Ввиду этого по сети начали распространятся слухи о возможной смерти Кернеса, которые неодноразово опровергались его родственниками и соратниками.

В последнее время харьковский мэр шел на поправку и даже собирался вернутся на Украину до 20 декабря.

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