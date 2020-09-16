СМИ: Кернес без сознания, самолет уже вылетел в Германию

По неофициальной информации, Кернес без сознания.
В Германии он будет проходить лечение.
Там его ждут уже четыре больницы.
Выбор лечебного заведения будет зависить от его состояния.
Ранее сообщалось, что в харьковский аэропорт прибыл медицинский борт, который транспортировал российского оппозиционера Алексея Навального из РФ в берлинскую клинику "Шарите" после его отравления смертельным веществом из группы "Новичок".
По данным источника "Суспільного" в правоохранительных органах, этот самолет предназначен для мэра Харькова Геннадия Кернеса, который тяжело заболел коронавирусом.