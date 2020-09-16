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СМИ: Кернес без сознания, самолет уже вылетел в Германию

СМИ: Кернес без сознания, самолет уже вылетел в Германию
Обновлено 21:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Самолет с мэром города Геннадием Кернесом только что вылетел в Германию. Об этом сообщил источник в Харьковской мэрии.

По неофициальной информации, Кернес без сознания.

В Германии он будет проходить лечение. 

Там его ждут уже четыре больницы.

Выбор лечебного заведения будет зависить от его состояния.

Ранее сообщалось, что в харьковский аэропорт прибыл медицинский борт, который транспортировал российского оппозиционера Алексея Навального из РФ в берлинскую клинику "Шарите" после его отравления смертельным веществом из группы "Новичок".

По данным источника "Суспільного" в правоохранительных органах, этот самолет предназначен для мэра Харькова Геннадия Кернеса, который тяжело заболел коронавирусом.

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Все по теме:

Украина, Харьков, Коронавирус, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
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