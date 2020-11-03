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В сети разогнали новый фейк о смерти Кернеса

В сети разогнали новый фейк о смерти Кернеса
15:20 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Во вторник, 3 ноября, в сети с новой силой стали распространять фейк о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер, - как известно, политика не видели с конца лета.

Слухи об этом опроверг глава пресс-службы горсовета Харькова Юрий Сидоренко.

"Не ведитесь на всякую х*йню,", - сказал он.

"Раз в неделю появляются подобные новости со ссылкой на чертей из разных источников. Так выглядит борьба за власть", - так сын Кернеса Даниил прокомментировал слух о смерти отца.

Журналист Игорь Мосийчук сперва подтвердил смерть Кернеса, а спустя несколько минут сам же себя опроверг.



Украинский бизнесмен Павел Фукс опроверг слухи о смерти Геннадия Кернеса.

Читайте также в материале "Телеграф: Отсутствие Геннадия Кернеса в Украине в самой активной фазе предвыборной гонки не помешало ему выбиться в лидеры. По предварительным данным, действующий ородской голова Харькова, побеждает в первом туре.

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Харьков, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
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