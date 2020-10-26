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В Харькове ждут возвращения Кернеса: что говорят в горсовете после выборов

В Харькове ждут возвращения Кернеса: что говорят в горсовете после выборов
15:07 Сегодня Телеграф

Отсуствие Геннадия Кернеса в Украине в самой активной фазе предвыборной гонки не помешало ему выбиться в лидеры. По предварительным данным, действующий городской голова Харькова, побеждает в первом туре. В мэрии обещают вскоре выложить видео-обращение Кернеса.

Об этом сообщается на официальном сайте Харьковского городского совета. 

По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, его начальник продолжает лечиться от коронавируса в берлинской клинике "Шарите". Состояние Кернеса оценивается как стабильное, о результатах выборов он уже извещен. 

Геннадий Кернес 60 дней не появлялся на публике: что известно о его состоянии

"Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние - стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное - приезд Геннадия Кернеса в город Харьков", - отметил Терехов.

Отсуствие единства в электрольных предпочтениях в разных регионах Украины, может стать причиной очередного раскола страны

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Харьков, Местные выборы, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
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