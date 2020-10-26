Страна на грани раскола: названа наибольшая угроза выборов в Украине

Результаты местных выборов показали, что нет единой общенациональной партии с одинаковой поддержкой по всей Украине. Если на юге и востоке большинство набрала "Оппозиционная платформа – За Жизнь", а кое-где и "Партия Шария" оказалась в лидерах, то на западе электоральные предпочтения - на стороне "Европейской солидарности" и "Голоса".

Об этом в своей колонке высказался главный редактор издания "Телеграф" Ярослав Жаренов.

Подобная расстановка сил может привести к тому, что страна снова расколется, а партии с пророссийской идеологией смогут взять реванш.

"Очень скоро на росТВ будут выступать украинские депутаты разного калибра и озвучивать нужные Кремлю тезисы. Такая тактика неоднократно использована с европейскими политиками, которых спонсирует Москва", - считает Жаренов.

Также главред уверен, что Кремлю будет удобно опираться в своей агрессии на представителей местной власти, которых привели к победе упомянутые партии.

Другие выводы и прогноз главреда "Телеграфа" Ярослава Жаренова на политическую обстановку в стране читайте в колонке: Бренд Зеленского перестал работать, а страна оказалась на грани раскола: главные итоги выборов в Украине.