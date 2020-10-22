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Геннадий Кернес 60 дней не появлялся на публике: что известно о его состоянии

Геннадий Кернес 60 дней не появлялся на публике: что известно о его состоянии
14:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Харьковчане обеспокоены тем, что мэр города Геннадий Кернес уже 60 дней не появлялся на публике. Последний раз мэра видели на публике в День города, 23 августа 2020.

По состоянию на 22 октября мера Харькова Геннадия Кернеса не видили 60 дней.

В последний раз Геннадий Кернес появлялся на публике 23 августа 2020 года на открытии "сухого" фонтана в сквере на площади Свободы. Открытие сопровождалось крупным столпотворением, а в народе это событие прозвали "коронавирусным фестивалем" — почти все присутствующие были без масок и не придерживались социальной дистанции.

На следующий день, 24 августа, в День Независимости Украины, Геннадий Кернес участия в торжествах не принимал и на публике не появлялся. 

В понедельник, 14 сентября, после того, как в СМИ начали активно ходить слухи о заболевании мэра, директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщал в телефонных комментариях, что с 10 сентября градоначальник находится на больничном. При этом он отказался говорить, связан ли уход на больничный с коронавирусом. Также не сообщалось и о местонахождении Кернеса.

Тогда же появились слухи, что мэр находится в коме. Однако Игорь Терехов отметил, что "15 минут назад с ним общался", чем опровергал информацию о коме. Были слухи и о том, что на фоне коронавируса у мэра случился инсульт.

Поздно вечером 16 сентября самолет Bombardier Challenger авиакомпании FAI rent-a-jet, которая специализируется на транспортировке больных, вылетел из Харькова, после чего приземлился в Берлине. Сообщалось, что мэра положили в клинику "Шарите". По традиции, информация появилась не сразу, а только на следующий день. Об этом рассказал в соцсетях друг Кернеса — бизнесмен Павел Фукс.

В Берлин Геннадия Адольфовича сопровождал его сын Родион Гайсинский. Никаких фотографий или видеодоказательств нахождения Кернеса в клинике никто не предоставил — якобы в отделении, где он находится, запрещено использование гаджетов и средств связи. Однако родственники градоначальника то и дело начали публиковать на своих страницах в социальных сетях снимки, сделанные рядом с клиникой, и сообщать о состоянии здоровья Геннадия Адольфовича фразами типа "с ним все хорошо".

Так, 22 сентября Гайсинский на своей странице в Instagram написал, что состояние мэра значительно улучшилось. На следующий день, 23 сентября, друг Геннадия Адольфовича Павел Фукс опроверг информацию о том, что состояние градоначальника нестабильное. Он также сообщил о положительной динамике.

В этот же день партия мэра официально выдвинула его на должность городского головы на местных выборах, которые состоятся 25 октября. 

Последняя запись в Telegram-канале мэра Харькова датируется 15 сентября, днем, когда в горсовете официально подтвердили, что у Кернеса выявили коронавирус. Геннадий Адольфович поблагодарил всех, "кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья" и сказал: "спасибо, что не верите слухам".

А вот на YouTube-канале Геннадия Кернеса продолжают появляться новые видео. Так, за время отсутствия городского головы в Харькове, он пополнился несколькими выпусками "Харьковских историй".

Сыновья Кернеса в недавнем интервью поделилсь информацией о состоянии отца:

"Да, он в нормальном состоянии. В связи с тем, что у него была тяжелая форма коронавируса, ему сложно пока говорить. Он отвечает, общается с нами, но философские задушевные разговоры еще не ведет. Не волнуйтесь. Человек только вычухался. Что вы от него хотите? Вы еще с ним поболтаете. Чтобы нам разговаривать, нужно набрать легкие, условно задержать дыхание и постепенно делать контролируемый выдох. Ему эту историю делать тяжело – в связи со сложным течением коронавируса. Врачи настоятельно просят его не беспокоить и не трогать болтовней. То, что нас пускают в больницу, это исключительно, потому что мы пробили туда дорожку".

Вчера 21 октября первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов расказал о самочувствии Кернеса:

"В скором будущем Геннадия Кернеса ждут в Харькове, а вся другая информация, которую распространяют в сети, – фейк. Это говорят наши политические оппоненты. Они видят рейтинги Геннадия Адольфовича, его блока, и их это злит. Они не знают, куда бежать, и пошли во все тяжкие, но харьковчане умные люди и дадут правильную оценку", - сказал Игорь Терехов.

Совсем недавно "Телеграф" сообщал о новых данных о состоянии здоровья Геннадия Кернеса. А сын Кернеса рассказал, где сейчас находится его отец.

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Харьков, Мэр, Шарите, Геннадий Кернес, Корорнавирус.

Автор:

Телеграф
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