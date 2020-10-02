Умер ли Кернес? Появились новые данные о здоровье мэра Харькова

Михаил Добкин заявил, что информация о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса не соответствует действительности.

Угроз для жизни действующего главы госадминистрации Харькова Геннадия Кернеса на данный момент нет.

Об этом заявили в пресс-службе Харьковского горсовета, а также эту информацию подтвердил его соперник на местных выборах Михаил Добкин.

"Переговорил сегодня с семьей и Друзьями Геннадия Кернеса. Непростой был разговор но, самое главное: врачи довольны динамикой лечения! Он идет на поправку и мы все ждем его в Харькове!", - написал Добкин в своем Telegram-канале.

Как известно, Харьковский городской голова лечится берлинской клинике "Шарите".

В Харьковском горсовете объяснили, что у отделение, в котором находится Геннадий Кернес, внедрен четкий регламент работы, не предусматриваемый у пациента и тех, кто его навещает, никаких гаджетов, поэтому он и не выходит на связь с горожанами.