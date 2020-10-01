Забрали надежду на реванш: Добкин неожиданно взъелся на россиян из-за войны на Донбассе

Кандидат в мэры города Харьков поведал, что что война России против Украины стала для него преградой на пути в политику.

Россия забрала у Украины надежду на реванш на Донбассе.

Об этом заявил Михаил Добкин в интервью изданию Левый Берег.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что Россия напала на Украину, Добкин заявил:

"Если бы Россия не влезла своим носом курносым, мы бы уже и Порошенко послали бы нах...й, и всех остальных. Они у нас не территории забрали. Они у нас забрали надежду на реванш в хорошем смысле".

При этом он отметил, что имеет ввиду не политику, а саму войну.

"То, что русские там главные, а все остальные - абсолютные шестерки, кого бы они там ни выставляли, Пушилины-х...илины, я это говорю и говорил не единожды", - добавил он.

Добкина спросили, зачем тогда он пытался въехать в Россию на мотоцикле.

"Я специально поехал. Знал, что в санкционном списке и поехал", - заявил он.