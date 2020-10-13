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Стало известно, где сейчас мэр Харькова Геннадий Кернес

Стало известно, где сейчас мэр Харькова Геннадий Кернес
Обновлено 20:52 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Сын Кернеса рассказал, где сейчас находится его отец.

На фоне распространившихся слухов о тяжелом состоянии мэра Харькова Геннадия Кернеса, его сын выложил на своей странице в Instagram фото справки из клиники Шарите, где тот сейчас проходит курс лечения.

Сообщается, что Кернес делает успехи и врачи ожидают его полного выздоровления.

Фото справки из клиники:

справка из шарите

В тоже время, надежно перебить слухи может не такая справка, а видео с Геннадием Кернесом. Но его пока нет.

Читайте также в материале "Телеграф", ранее в Харьковском горсовете опровергли слухи, об инсульте Кернеса.

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Все по теме:

Харьков, Коронавирус, Геннадий Кернес, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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