Стало известно, где сейчас мэр Харькова Геннадий Кернес

Сын Кернеса рассказал, где сейчас находится его отец.

На фоне распространившихся слухов о тяжелом состоянии мэра Харькова Геннадия Кернеса, его сын выложил на своей странице в Instagram фото справки из клиники Шарите, где тот сейчас проходит курс лечения.

Сообщается, что Кернес делает успехи и врачи ожидают его полного выздоровления.

Фото справки из клиники:

В тоже время, надежно перебить слухи может не такая справка, а видео с Геннадием Кернесом. Но его пока нет.

Читайте также в материале "Телеграф", ранее в Харьковском горсовете опровергли слухи, об инсульте Кернеса.