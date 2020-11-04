Кернес официально объявлен победителем на выборах мэра Харькова

В Харьковской городской территориальной избирательной комиссии объявили, что Геннадий Кернес во время местных выборов 25 октября набрал 60,34% голосов избирателей, что сохраняет за ним место мэра города.

По результатам выборов:

второе место занял Александр Фельдман с результатом - 14,32%

на третьем месте оказался Алексей Кучер - 7,24%,

6,6 процента отдали голоса за Олега Абрамичева,

у Игоря Черняка оказалось 3,12%.

По информации горизбиркома, в голосовании за Харьковского городского голову приняли участие 323 218 человек. 6 100 бюллетеней признаны недействительными, сообщили в городской ТИК.

Стоит напомнить, что еще 16 сентября из-за болезни Кернеса увезли на лечение в Германию и с тех пор его никто не видел. Сложившая ситуация порождает массу слухов и домыслов. Буквально вчера, 3 ноября, в сети в очередной раз сообщили о смерти Кернеса, но это оказалось фейком.