Мэр Кривого Рога Вилкул отказался участвовать во втором туре выборов

После первого тура выборов мэра Кривого Рога Юрий Вилкул, явно удерживающий первенство, внезапно снял свою кандидатуру с повторного голосования, прямо за 5 дней до начала второго тура.

Об этом он сообщил во время своего видеообращения в YouTube.

По его словам, у него возникли проблемы со здоровьем, а работать вполсилы он не хочет чувствуя ответственность перед гражданами.

Видеообращение Вилкула:

Стоит напомнить, что, в первом туре выборов Вилкул набрал (46,27%), которые делали его без 5 минут мэром. В то время, как Дмитрий Шевчик, кандидат от "Слуга Народа" набрал (25,94%) и занял второе место. А на третьем месте безнадежно финишировал Константин Павлов из ОПЗЖ (9,15%).

"Не уверен, что он составит конкуренцию выдвиженцу президента в родном городе президента", - отметил известный украинский блогер Роман Шрайк, говоря о кандидате из ОПЗЖ.

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