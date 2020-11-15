В Украине состоялся второй тур местных выборов: предварительные результаты

15 ноября в ряде украинских городов состоялся второй тур местных выборов.

В сети начали появляться результаты экзитполов.

Согласно данным КМИС, в Одессе побеждает действующий городской глава Геннадий Труханов. Его оппонентом был кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик.

В Камянец-Подольском самовыдвиженец Владимир Мельниченко проигрывает кандидату от "Свободы" Михаилу Поситко.

Такие данные приводит исследовательская компания Ю.С.С.

"Экзитпол проводился на 20 избирательных участках. Общий фактический объем выборки (по состоянию на 19:00) - 1833 респондентов. Среднее количество опрошенных на каждом избирательном участке - 92. Статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,99 не превышает 3,0%", - говорится в сообщении.

В Херсоне кандидат от ГО "Нам тут жити" Игорь Колыхаев побеждает с 67,03% голосов. Его соперник Владимир Сальдо от "Блока Владимира Сальдо" получил лишь 32,97%.

Такая информация обнародована на публичной странице Колыхаева в Facebook.

Данные по результатам голосования в Луцке, Сумах, Краматорске и Украинке пока не обнародованы.

Как известно, повторное голосование назначается в случае, если в первом туре ни один из кандидатов на пост мэра не набрал 50%+1 голос избирателей.