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В Украине состоялся второй тур местных выборов: предварительные результаты

В Украине состоялся второй тур местных выборов: предварительные результаты
Обновлено 21:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

15 ноября в ряде украинских городов состоялся второй тур местных выборов. 

В сети начали появляться результаты экзитполов. 

Согласно данным КМИС, в Одессе побеждает действующий городской глава Геннадий Труханов. Его оппонентом был кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик. 

В Камянец-Подольском самовыдвиженец Владимир Мельниченко проигрывает кандидату от "Свободы" Михаилу Поситко. 

Такие данные приводит исследовательская компания Ю.С.С

"Экзитпол проводился на 20 избирательных участках. Общий фактический объем выборки (по состоянию на 19:00) - 1833 респондентов. Среднее количество опрошенных на каждом избирательном участке - 92. Статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,99 не превышает 3,0%", - говорится в сообщении. 

В Херсоне кандидат от ГО "Нам тут жити" Игорь Колыхаев побеждает с 67,03% голосов. Его соперник Владимир Сальдо от "Блока Владимира Сальдо" получил лишь 32,97%. 

Такая информация обнародована на публичной странице Колыхаева в Facebook. 

Данные по результатам голосования в Луцке, Сумах, Краматорске и Украинке пока не обнародованы. 

Карантин не распространяется: в семи городах Украины проходит второй тур выборов мэра

Как известно, повторное голосование назначается в случае, если в первом туре ни один из кандидатов на пост мэра не набрал 50%+1 голос избирателей.

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Все по теме:

Выборы, Херсон, Камянец-Подольский.

Автор:

Телеграф
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