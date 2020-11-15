Карантин не распространяется: в семи городах Украины проходит второй тур выборов мэра

Жители семи украинских городов в воскресенье, 15 ноября, будут избирать глав госадминистраций.

Как и в первом туре, все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Повторное голосование назначается в случае, если в первом туре ни один из кандидатов на пост мэра не набрал 50%+1 голос избирателей.

Где будет проходить второй тур выборов 15 ноября:

Луцк: Игорь Полищук (За будущее, в первом туре набрал 32,47%); Богдан Шиба (самовыдвиженец, 13,14%).

Одесса: Геннадий Труханов (Доверяй делам, 37,54%); Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь, 19,06%).

Сумы: Александр Лысенко (ВО Батькивщина, 44,20%); Вадим Акперов (Европейская солидарность, 14,71%).

Херсон: Игорь Колыхаев (Нам тут жити, 30,75%); Владимир Сальдо (Блок Владимира Сальдо, 17,09%).

Краматорск: Александр Гончаренко (самовыдвиженец, 48,61%); Андрей Панков (самовыдвиженец, 37,75%).

Каменец-Подольский, Хмельницкая область: Владимир Мельниченко (самовыдвиженец, 40,47%); Михаил Поситко (ВО Свобода, 35,46%).

Украинка, Киевская область: Оксана Кирилюк (Слуга народа, 17,40%); Александр Туренко (Европейская солидарность, 17,40%). В этом городе (население 16 тысяч) лидеры первого тура набрали абсолютно одинаковое (!) число голосов избирателей в первом туре — по 1233.

Также второй тур выборов состоится в следующее воскресенье, 22 ноября, еще в девяти украинских городах: Днепр, Кривой Рог, Славянск (Донецкая обл.), Ужгород (Закарпатская обл.), Бровары (Киевская обл.), Львов и Дрогобыч (Львовская обл.), Полтава и Ровно.