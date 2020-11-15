Труханов побеждает на выборах мэра Одессы: данные экзитпола

В Одессе в воскресенье, 15 ноября, состоялся второй тур выборов городского главы.

Согласно экзитполу КМИС, мэром города остается Геннадий Труханов.

Так согласно его данным действующий глава Одессы заручился поддержкой 55,1% избирателей.

Его оппонент, кандидат от ОПЗЖ, Николай Скорик получает 42,8% голосов.

В КМИС отмечают, что выборка репрезентативна для города в целом.

"По состоянию на 17.00 опрошено 1780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 66.6%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 15 ноября второй тур голосования на местных выборах состоялся в семи населенных пунктах страны, а именно: в Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.