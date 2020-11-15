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Труханов побеждает на выборах мэра Одессы: данные экзитпола

Труханов побеждает на выборах мэра Одессы: данные экзитпола
20:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Одессе в воскресенье, 15 ноября, состоялся второй тур выборов городского главы. 

Согласно экзитполу КМИС, мэром города остается Геннадий Труханов. 

Так согласно его данным действующий глава Одессы заручился поддержкой 55,1% избирателей. 

Его оппонент, кандидат от ОПЗЖ, Николай Скорик получает 42,8% голосов. 

В КМИС отмечают, что выборка репрезентативна для города в целом.

"По состоянию на 17.00 опрошено 1780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 66.6%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%", - сказано в сообщении. 

Как сообщалось, 15 ноября второй тур голосования на местных выборах состоялся в семи населенных пунктах страны, а именно: в Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке. 

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Все по теме:

Одесса, Выборы, Геннадий Труханов, Николай Скорик.

Автор:

Телеграф
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