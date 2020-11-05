«Коронавируса у него нет»: стало известно, когда Кернес вернется в Харьков

Геннадий Кернес, который снова победил на местных выборах 25 октября и сохранил за собой пост мера - вернется в Украину. После своего отъезда по состоянию здоровья, Кернес собирается вернутся с лечения в Берлине в Харьков до 20 декабря.

Об этом сообщил первый заместитель Кернеса Игорь Терехов.

"Что касается Геннадия Адольфовича Кернеса, мы должны провести сессию до 20 декабря. Так говорят нам все юридически регламентированы документы", - отметил Терехов, добавив, что других сценариев они не рассматривают и их быть не может.

На вопрос о коронавирусе Терехов ответил, что "Когда он (Кернес) улетал из Харькова в "Шарите", у него был коронавирус, воспаление легких с поражением до 70-ти процентов".

Он также вспомнил, о старой травме Кернеса: "в 2014 году он был тяжело ранен, пуля повредила ему печень, почку, вырвала кусок легкого, перебила позвоночник". Таким образом на фоне COVID-19 у мера Харькова были проблемы, связанные именно с последствиями этого ранения.

"Сейчас коронавируса у него нет. Многие вещи врачи также купировали, динамика положительная, его жизнедеятельности и работоспособности ничего не угрожает, но пока остается проблема с работой легких", - прокомментировал состояние Кернеса Терехов.

По его словам, врачи долгое время запрещали Кернесу разговаривать и только две недели назад разрешили говорить не более 30 минут в день.

"Каждое утро у него в палате проходит консилиум, на котором решают - можно ли его отпускать. И как только немецкие врачи будут довольны работой легких - Геннадий Адольфович сразу же вернется", - подчеркнул его первый заместитель.

Стоит напомнить, что уже продолжительное время в сети распространяют фейки о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер.