Появилось первое фото Кернеса из Шарите

Бизнесмен Павел Фукс обнародовал фотографию Геннадия Кернеса из больницы "Шарите" в Германии.

Снимок размещен в Телеграм.

Кернес отправился на лечение в немецкую клинику еще 16 сентября. С тех пор в сети не появлялись какие-либо свежие фото и видео с мэром Харькова, что порождало массу домыслов и слухов о том, что Кернес якобы умер.

9 ноября полиция области открыла дело по факту исчезновения Кернеса.

Однако уже по состоянию на 10 ноября, дело было закрыто.

Как известно, 4 ноября Геннадий Кернес официально объявлен городским главой Харькова. Несмотря на то, что достоверных сведений о состоянии его здоровья практически не было, 60,34% харьковчан отдали за него свои голоса.