Пропавшим Кернесом занялась полиция

В Харькове полиция открыла дело по факту исчезновения Геннадия Кернеса, которого официально объявили городским главой 4 ноября.

Руководитель одной из общественных организаций написал в местную полицию заявление об исчезновении мэра города, сообщает Depo.Харьков. Сейчас с Геннадием Кернесом невозможно связаться. Его местонахождение также неизвестно.

9 ноября следственным Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

UPD: позже информация с сайта полиции исчезла без объяснения причин.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что первый заместитель Кернеса Игорь Терехов сказал, что городской глава должен вернуться в Харьков до 20 декабря. По словам Терехова, сейчас Кернес находится на лечении в Берлине.

А в сети продолжают распространят фейки о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер.