Поступило заявление: в полиции объяснили дело об убийстве Кернеса

9 ноября харьковская полиция открыла и сразу же закрыла уголовное дело по факту исчезновения мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

По предварительной информации, производство было открыто полицией по заявлению гражданина, по статье "убийство" с отметкой "без вести пропавший".

Со слов Нацполиции, дело было открыто согласно требованиям Уголовного кодекса и закрыто в связи с отсутствием факта преступления, поскольку местонахождение Кернеса известно.

Стоит напомнить, что последний раз мэра видели на публике в День города, 23 августа 2020.

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