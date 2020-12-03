Кернес возвращается? В Харькове рассказали о сроках приезда мэра в город

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который выиграл выборы, находясь в немецкой клинике, где проходит лечение от осложнений, вызванных коронавирусом, может вернуться в Украину накануне Нового года – 29 декабря.

Об этом сообщают в Telegram-канале "ТРУХА Харьков" со ссылкой на своего инсайдера.

"На 29 декабря забронирован чартерный рейс в Харьков! – говорится в сообщении.

В свою очередь, помощник Кернеса Юрий Сидоренко отметил, что в его команде пока не знают, отпустят ли врачи чиновника в Харьков.

"Мы рассчитывали на то, что сессия будет в районе 20 декабря, исходя из того, что мы знали от врачей. Но ТИК решила по-другому. Поэтому, мы пока не знаем, отпустят ли врачи его (Геннадия Кернеса – Авт.), позволят ли ему принимать участие в сессии мы не знаем", - сказал он, комментируя спонтанное решение ТИК о проведении заседания Харьковского горсовета в среду, 9 декабря.

В тоже время на вопрос о точной дате прилета Кернеса в Украину, пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская заявила следующее: Это личная информация. Если у горсовета будет позиция по этому поводу, то мы ее озвучим".

Напомним, 16 сентября стало известно, что Геннадий Кернес уехал в Германию на лечение в клинику Шарите, где и находится там по сей день. На публике он не появлялся еще с лета.