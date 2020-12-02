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Кернес уже и не нужен? Что происходит в горсовете Харькова

Кернес уже и не нужен? Что происходит в горсовете Харькова
12:22 Сегодня Телеграф

Сегодня 2 декабря, Харьковский городской совет собрался на первую сессию после прошедших  выборов 25 октября чтобы изменить регламент работы. На сессии отсутствовал переизбранный мэр Геннадий Кернес.

Об этом сообщает официальный сайт Харьковского городского совета.

Кроме прочего, на заседании было принято решение наградить общественных деятелей и спортсменов премией, а также почетными грамотами горсовета.

Отмечается, что горсоветом были внесены ряд изменений в регламент: 

  • управления финансов всех 9-ти районов Харькова реорганизованы путем присоединения к Департаменту бюджета и финансов горсовет;
  • создано Управление контрольно-аналитической деятельности Департамента бюджета и финансов горсовета;
  • решением сессии Отдел по работе с общественными объединениями переименован в Департамент по работе с общественными объединениями Харьковского городского совета;
  • внесены изменения в состав Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

По информации издания "Страна", принятыми изменениями в регламенте работы, Харьковский горсовет дал полномочия секретарю, в случае отсутствия в городе мэра, руководить заседанием сессии.

Напомним, 16 сентября стало известно, что Геннадий Кернес уехал в Германию на лечение в клинику Шарите, где и находится там по сей день. На публике он не появлялся еще с лета.

Ранее, по результатам местных выборов в Харькове, которые состоялись 25 октября, победителем назван Геннадий Кернес с результатом 60,34% голосов избирателей.

Сын Геннадия Кернеса, Даниил Привалов, ранее утверждал, что его отец вернётся в Харьков до первой сессии нового горсовета.

Однако городские власти Харькова, не имеют информации о том, когда Геннадий Кернес вернется на рабочее место.

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Харьков, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
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