Сын Кернеса прояснил сроки возвращения мэра в Харьков

Сын вновь избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса, Даниил Привалов,утверждает, что его отец вернётся в Харьков до первой сессии нового горсовета, которая должна состояться до 20 декабря.

Об этом сообщает "Страна".

"Мы планируем, что отец вернётся в Харьков до 20 декабря. У меня нет ни капли сомнений в этом. У нас есть ещё почти месяц на подготовку, много времени. Врачи разрешают ему ехать. Пока нет никаких предпосылок к тому, что этого не произойдёт", - говорится в сообщении.

Даниил Привалов рассказал, что Кернес был рад победе на выборах в Харькове.

"Расстроился, что набрал маловато процентов голосов. Социология показывала под 80%. Но это объяснимо, так как два месяца из-за болезни отец не выходил на связь, не коммуницировал с горожанами. Но вскоре это изменится".

Со слов сына, Геннадий Кернес идёт на поправку. Процесс восстановления после болезни занимает много времени.

"Отец разговаривает, чувствует себя хорошо, идёт плановое лечение, но оно длительное. Я с ним раз в неделю говорю по видеосвязи. Улучшение состояния есть, но полное выздоровление - это вопрос времени, - говорит сын Геннадия Кернеса.

Напомним, городские власти Харькова, не смогли назвать точной даты возвращения Геннадия Кернеса. Предположительно это должно произойти до 20 декабря, когда примерно и состоится первая сессия горсовета.