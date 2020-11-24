Когда Кернес вернется в Харьков? В горсовете дают неоднозначный ответ

Городские власти Харькова пока не имеют информации о том, когда Геннадий Кернес вернется на рабочее место.

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, передает "Страна".

"Четкой даты, когда вернется Геннадий Кернес, нам пока неизвестно, мы же не его врачи", - сказал он, добавив, что Кернес должен появится до первой сессии городского совета.

В то же время, Сидоренко отмечает, что дату первого заседания должна назначить городская избирательная комиссия, которая пока не может этого сделать из-за пересчета голосов после выборов депутатов горсовета.

"На каком этапе сейчас пересчет голосов, я не в курсе, не моя зона ответственности", - заявил он.

Он добавил, что прошлая пограничная дата проведения сессии был назначена на 20 декабря. Однако из-за пересчета голосов дедлайн могут сдвинуть.

Напомним, Геннадий Кернес во время местных выборов 4 ноября набрал более 60% голосов, тем самым сохранив за собой пост мэра.

Однако еще 16 сентября из-за болезни Кернеса увезли на лечение в Германию.

10 ноября бизнесмен Павел Фукс обнародовал фотографию Кернеса из больницы.