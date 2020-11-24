Скачать
Вторник, 24.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ждать ли снег на Новый год, и какой будет погода на Рождество: прогноз синоптика
Ждать ли снег на Новый год, и какой будет погода на Рождество: прогноз синоптика
Итоги дня 24 ноября: выплаты для ФЛП и новый виток скандала между Украиной и Венгрией
Итоги дня 24 ноября: выплаты для ФЛП и новый виток скандала между Украиной и Венгрией
Не считаю себя красивой: звезда сериала "Ферзевый гамбит" ошарашила признанием
Не считаю себя красивой: звезда сериала "Ферзевый гамбит" ошарашила признанием
Динамо - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Динамо - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Когда Кернес вернется в Харьков? В горсовете дают неоднозначный ответ

Когда Кернес вернется в Харьков? В горсовете дают неоднозначный ответ
Обновлено 20:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Городские власти Харькова пока не имеют информации о том, когда Геннадий Кернес вернется на рабочее место.

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, передает "Страна".

"Четкой даты, когда вернется Геннадий Кернес, нам пока неизвестно, мы же не его врачи", - сказал он, добавив, что Кернес должен появится до первой сессии городского совета. 

В то же время, Сидоренко отмечает, что дату первого заседания должна назначить городская избирательная комиссия, которая пока не может этого сделать из-за пересчета голосов после выборов депутатов горсовета.

"На каком этапе сейчас пересчет голосов, я не в курсе, не моя зона ответственности", - заявил он.

Он добавил, что прошлая пограничная дата проведения сессии был назначена на 20 декабря. Однако из-за пересчета голосов дедлайн могут сдвинуть. 

Напомним, Геннадий Кернес во время местных выборов 4 ноября набрал более 60% голосов, тем самым сохранив за собой пост мэра. 

Однако еще 16 сентября из-за болезни Кернеса увезли на лечение в Германию. 

10 ноября бизнесмен Павел Фукс обнародовал фотографию Кернеса из больницы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Всплыли неожиданные нюансы избиения Павла Прилучного
02 За час сатурация "поднялась" с 88 до 97: Гарик Корогодский вспомнил об интересном моменте во время лечения от коронавируса
03 В Карабахе подорвали "миротворцев" России и делят землю: последние новости и карта
04 Абрамович не сел рядом с Ахметовым (фото)
05 В Баку показали на видео, за что гибли военные Азербайджана в Карабахе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Скандал между Украиной и Венгрией из-за выборов в Закарпатье получил продолжение
Скандал между Украиной и Венгрией из-за выборов в Закарпатье получил продолжение
Родственникам умершего от коронавируса врача приходится в суде добиваться выплаты компенсации (видео)
Родственникам умершего от коронавируса врача приходится в суде добиваться выплаты компенсации (видео)
Что будет с зарплатами учителей в 2021 году: министр образования Украины растолковал решение Кабмина
Что будет с зарплатами учителей в 2021 году: министр образования Украины растолковал решение Кабмина
Простили жертвы пьяного ДТП, но не жена: стало известно о личной драме Ефремова
Простили жертвы пьяного ДТП, но не жена: стало известно о личной драме Ефремова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь