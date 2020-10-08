"Надо проверить почту": Россия объявила в розыск Тихановскую

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в розыск в России.

Информация о попадании оппозиционерки в уголовный розыск размещена в базе МВД РФ.

Основанием для розыска указана "статья УК", однако ведомство не уточняет какая именно.

Источники Ленты, сообщают, что Тихановская попала в российский розыск из-за договора о правовой помощи с Беларусью.

"Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Белоруссией. Согласно нему, если человека объявляют в розыск в одной из стран договора, он автоматически объявляется в розыск и во второй стране", - пишет издание.

Сама Тихановская в интервью агентству Белсат заявила, что не знала о том, что находится в розыске ни в Беларуси, ни в РФ.

"Надо проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Беларуси, а тем более в России", - сказала она.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус, комментируя эту информацию, напомнил, что Тихановская настроена на диалог с Россией.

"Светлана Тихановская настаивает на диалоге с Россией. В ответ Россия хочет ее арестовать. Интересно, они и вправду не знают ее местонахождения? Допрос это единственная известная им форма диалога?", - написал Линкявичус в Твиттер.

Как известно, Тихановская в сентябре назвала президента России Владимира Путина "мудрым лидером", но отметила, что она сожалеет из-за того, что тот поддержал Александра Лукашенко, а не народ ее страны.