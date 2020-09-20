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Тихановская: Против России мы абсолютно ничего не имеем

Тихановская: Против России мы абсолютно ничего не имеем
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская говорит, что она сожалеет из-за того, что президент РФ Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко, а не народ ее страны, но тем не менее продолжает считать его "мудрым лидером".

"Мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне как люди поддерживают белорусов. И нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ. Но это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации", - сказала Тихановская в интервью российскому изданию РБК.

При этом она призвала не считать себя будущим президентом Беларуси, напомнив, что одним из пунктов ее предвыборной кампании были повторные и честные выборы. 

"Но я опять повторюсь, что мы не хотим ни с кем ругаться. Мы бы хотели, чтобы нашу борьбу за то, чтобы народ определял будущее страны, все-таки поддержали все страны. Потому что мы боремся за право выбирать, с кем мы хотим строить нашу страну. Это не прозападная и не пророссийская борьба, это выступления против одного человека, к которому наши люди потеряли доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это никак не касается ни господина Путина, ни Украины, ни любых других стран", - добавила она. 

"Вы должны понять, против России мы абсолютно ничего не имеем. Это какое-то искусственно раздутое мнение одного человека", - подытожила Тихановская. 

Ситуация в Беларуси: под Минском заметили машины с колючей проволокой

Напомним, 20 сентября в столице Беларуси проходит "Марш справедливости". Согласно плану, протестующие должны собраться у стелы "Минск - город-герой", а затем пройти шествием к зданию Верховного суда Беларуси. Там уже сосредоточены значительное количество белорусских силовиков.

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Россия, Беларусь, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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