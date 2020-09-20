В Минске проходит Марш справедливости

20 сентября в столице Беларуси проходит "Марш справедливости". Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно плану, протестующие должны собраться у стелы "Минск - город-герой", а затем пройти шествием к зданию Верховного суда Беларуси. Там уже сосредоточены значительное количество белорусских силовиков.

Участников акции просят принести в суд плакаты, на которых написано "кандидаты под народный трибунал", в частности с изображениями сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в жестоком подавлении протестов.

После Верховного суда протестующие намерены снова отправиться к резиденции Александра Лукашенко. Там уже сосредоточены подразделения МВД и бойцы внутренних войск.

Отмечается, что в Минске перед началом акции закрыли 6 станций метро: Площадь Ленина, Октябрь, Площадь Купала, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа и Нямига.

Видео с места событий:

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