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В Минске проходит Марш справедливости

В Минске проходит Марш справедливости
14:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter
20 сентября в столице Беларуси проходит "Марш справедливости". Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно плану, протестующие должны собраться у стелы "Минск - город-герой", а затем пройти шествием к зданию Верховного суда Беларуси. Там уже сосредоточены значительное количество белорусских силовиков.

Участников акции просят принести в суд плакаты, на которых написано "кандидаты под народный трибунал", в частности с изображениями сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в жестоком подавлении протестов. 

После Верховного суда протестующие намерены снова отправиться к резиденции Александра Лукашенко. Там уже сосредоточены подразделения МВД и бойцы внутренних войск.

Минские протесты: правозащитники говорят о почти 400 задержанных 

Отмечается, что в Минске перед началом акции закрыли 6 станций метро: Площадь Ленина, Октябрь, Площадь Купала, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа и Нямига.

Видео с места событий:

Ранее сообщалось, что сильный ветер способствовал распространению лесного пожара, бушующего в течение почти двух недель в горах на северо-восток от Лос-Анджелеса. Это заставило власти издать приказ об эвакуации жителей, некоторые из которых днем ранее потеряли собственное жилье.

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Протест, Беларусь, Минск.

Автор:

Телеграф
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