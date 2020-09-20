Минские протесты: правозащитники говорят о почти 400 задержанных

По данным правозащитников, на утро 20 сентября известны имена около 20 женщин и мужчин, доставленных в СИЗО. Информация о нынешнем местонахождении части задержанных в субботу отсутствует.
Известно также о задержанных в Мозыре, Ветке и Лиде.
Как сообщалось, в Минске 19 сентября прошел "Блестящий марш" - участницы демонстрации вышли на улицы в яркой одежде, в блестках и с транспарантами. Вскоре после начала акции ОМОН начал массовые задержания.
В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.
Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, было задержано более 10 тыс. человек, несколько человек погибли.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.