Минские протесты: правозащитники говорят о почти 400 задержанных

Во время разгона Женского марша в Минске 19 сентября было задержано не менее 390 человек. Позже большинство из них были освобождены из РОВД. Об этом сообщает Правозащитный центр "Вясна".

По данным правозащитников, на утро 20 сентября известны имена около 20 женщин и мужчин, доставленных в СИЗО. Информация о нынешнем местонахождении части задержанных в субботу отсутствует.

Известно также о задержанных в Мозыре, Ветке и Лиде.

Как сообщалось, в Минске 19 сентября прошел "Блестящий марш" - участницы демонстрации вышли на улицы в яркой одежде, в блестках и с транспарантами. Вскоре после начала акции ОМОН начал массовые задержания.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, было задержано более 10 тыс. человек, несколько человек погибли.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.