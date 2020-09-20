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Штаты возобновили санкции ООН против Ирана

Штаты возобновили санкции ООН против Ирана
Обновлено 07:50 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Правительство США возобновило санкции против Ирана, которые были введены ранее резолюциями Совета Безопасности ООН и приостановлены после подписания Иранского ядерного соглашения в 2015 году. Об этом говорится в официальном заявлении Государственного секретаря США, распространенном в субботу7

"Против Ирана вновь применяются санкции в соответствии с процессом быстрого отзыва, обозначенном в резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. 20 августа США сообщили председателю Совета Безопасности о грубом невыполнении Ираном его обязательств по Иранской ядерной сделке (JCPOA). Это запустило 30-дневный процесс по отмене ранее приостановленных санкций ООН, которые снова вступают в силу в 20:00 по восточному времени 19 сентября", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Госдепе, в субботу снова возобновляют действие ограничения, определенные в резолюциях Совета Безопасности ООН №1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929. 

В Вашингтоне объяснили этот шаг не только тем, что Иран не выполняет своих обязательств по JCPOA, но также, что Совет Безопасности не смогла продолжить эмбарго ООН на оружие по отношению Ирана, которое действовало 13 лет.

"Бездействие Совета Безопасности открыло бы возможности для Ирана приобрести различные виды обычного оружия, начиная с 18 октября. К счастью для мира, США предприняли ответственные шаги, чтобы этого не произошло", - подчеркнули в Государственном департаменте США.

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США, Иран, Санкции.

Автор:

Телеграф
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