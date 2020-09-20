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Ситуация в Беларуси: под Минском заметили машины с колючей проволокой

Ситуация в Беларуси: под Минском заметили машины с колючей проволокой
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Беларуси под Минском заметили машины с колючей проволокой. Об этом сообщает TUT.BY.

"Утром под Минском заметили машины с колючей проволокой", - сообщили в СМИ.

Также добавляется, что по сообщениям очевидцев, сотрудники ГАИ перекрыли движение по проспекту Пушкина от улицы Ольшевского в сторону центра Минска, в районе площади Бангалор в направлении улицы Орловской, а также по проспекту Победителей в Минске.

"Напротив Дворца независимости очень много техники, в том числе автомобили с рулонами колючей проволоки", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что дипломат Павел Латушко заявил об увольнении 30 дипломатов в ближайшие дни. МИД Беларуси информацию не комментирует 

"Минск. Станции метро "Площадь Якуба Коласа", "Площадь Победы", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Ленина" и "Немига" закрыты на вход и выход. Минский метрополитен сообщает, что это сделано для обеспечения безопасности пассажиров" , - уточняется в сообщении.

В Минске проходит Марш справедливости 

Также сказано, что в Минске силовики, автобусы и техника на площади Государственного флага. У стелы натянули колючую проволоку. 

"Напротив КГБ, вдоль сквера Дзержинского, стоит около 10 автобусов и грузовиков для перевозки людей, а также автозаков", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что на крыше Дворца независимости замечены люди, а у стелы очевидцы заметили водометы. Кроме того, по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости проехала колонна из десяти БТР. Металлическими ограждениями перекрывают подходы к Александровскому скверу. За ним находится Купаловский театр и здание администрации президента.

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Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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