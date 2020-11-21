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Не может смириться: Трамп рассказал, кто стоит за его поражением на выборах

Не может смириться: Трамп рассказал, кто стоит за его поражением на выборах
Обновлено 13:19 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Страсти вокруг выборов президента США не утихают. Дональд Трамп считает, что его поражению поспособствовали крупные фармацевтические и технологические компании, а также представители СМИ. 

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Крупные фармацевтические компании запустили против меня негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов во время предвыборной кампании, которую я, кстати, выиграл", - рассказал он.

Также Трамп добавил, что подавляющее большинство СМИ и техногиганты были против него на выборах.

В пример он привел производителя лекарств Pfizer, который, по словам республиканца, задержал заявление об успехе разработанной совместно с BioNTech вакцины против коронавируса. Таким образом, они не хотели увеличивать шансы на победу Трампа.

"Байден победил благодаря фальсификациям": Трамп не признает поражение на выборах

Напомним, выборы президента США состоялись во вторник, 3 ноября, но подсчет голосов все еще не завершен. Американские СМИ отдают победу кандидату от демократов Джозефу Байдену.

Многие мировые лидеры уже поздравили его, в частности и президент Украины Владимир Зеленский.

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Все по теме:

США, Выборы, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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