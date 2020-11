"Байден победил благодаря фальсификациям": Трамп не признает поражение на выборах

Дональд Трамп не собирается просто так оставлять кресло президента США.

Так в его Твиттер опять появились сообщения, в котором он обвиняет кандидата от Демократической партии Джо Байдена в "фальсификациях".

"Он (Байден, - ред.) победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Запрещена работа наблюдателей за выборами, голосование проводится частной компанией радикальных "левых" Dominion, у которой плохая репутация и оборудование, которое даже не могло установить результаты в Техасе (который я выиграл намного!)", - написал Трамп.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

"Все механические "сбои", которые произошли в Ночь выборов, являются тем, что они были пойманы на попытке украсть голоса. Однако им удалось многое, но их не поймали. Выборы по почте - дурацкая шутка", - добавил Трамп.

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

"Подстроенные выборы! Мы победим", - пишет Трамп.

RIGGED ELECTION. WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

"Он (Байден, - ред.) выигрывал только в глазах фейковых СМИ. Я ничего не уступаю! Нам предстоит долгий путь. Это были подстроенные выборы", - отметил Трамп.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Отметим, что все сообщения Трампа Твиттер отметил, как таковые, что содержат "оспариваемую" информацию о выборах.

Как сообщалось ранее, выборы президента США состоялись 3 ноября.

7 ноября Байден объявил себя победителем на выборах.

Однако Трамп поражения не признал и заявил, что будет оспаривать их результаты в суде.

Тем временем, на фоне политического напряжения в городах страны начались стычки между сторонниками Трампа и Байдена.