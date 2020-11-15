Скачать
Воскресенье, 15.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Второй тур местных выборов: появились данные о явке
Второй тур местных выборов: появились данные о явке
Люди массово покидают Нагорный Карабах: появились фото и видео
Люди массово покидают Нагорный Карабах: появились фото и видео
Дмитрий Хрусталев раскрыл свой диагноз
Дмитрий Хрусталев раскрыл свой диагноз
Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1
Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1

"Байден победил благодаря фальсификациям": Трамп не признает поражение на выборах

"Байден победил благодаря фальсификациям": Трамп не признает поражение на выборах
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Дональд Трамп не собирается просто так оставлять кресло президента США.

Так в его Твиттер опять появились сообщения, в котором он обвиняет кандидата от Демократической партии Джо Байдена в "фальсификациях". 

"Он (Байден, - ред.) победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Запрещена работа наблюдателей за выборами, голосование проводится частной компанией радикальных "левых" Dominion, у которой плохая репутация и оборудование, которое даже не могло установить результаты в Техасе (который я выиграл намного!)", - написал Трамп. 

"Все механические "сбои", которые произошли в Ночь выборов, являются тем, что они были пойманы на попытке украсть голоса. Однако им удалось многое, но их не поймали. Выборы по почте - дурацкая шутка", - добавил Трамп. 

"Подстроенные выборы! Мы победим", - пишет Трамп. 

"Он (Байден, - ред.) выигрывал только в глазах фейковых СМИ. Я ничего не уступаю! Нам предстоит долгий путь. Это были подстроенные выборы", - отметил Трамп. 

Отметим, что все сообщения Трампа Твиттер отметил, как таковые, что содержат "оспариваемую" информацию о выборах. 

Как сообщалось ранее, выборы президента США состоялись 3 ноября. 

7 ноября Байден объявил себя победителем на выборах

Однако Трамп поражения не признал и заявил, что будет оспаривать их результаты в суде. 

Тем временем, на фоне политического напряжения в городах страны начались стычки между сторонниками Трампа и Байдена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сеть развеселила "выгодная" акция в супермаркете Киева (фото)
02 Люди массово покидают Нагорный Карабах: появились фото и видео
03 Как прошел первый выходной день на карантине в Украине: фото, видео и шутки
04 В Германии водометами разгоняют протесты из-за карантинных ограничений. Видео
05 Боксер Вегас покорил Лас-Вегас убийственным нокаутом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Байден победил благодаря фальсификациям&quot;: Трамп не признает поражение на выборах
"Байден победил благодаря фальсификациям": Трамп не признает поражение на выборах
Сожженные дома и спиленные деревья: что остается в Карабахе после ухода армян
Сожженные дома и спиленные деревья: что остается в Карабахе после ухода армян
Что будет с долларом на новой неделе: аналитик дал ответ
Что будет с долларом на новой неделе: аналитик дал ответ
Зимнее &quot;бабье лето&quot; и сильные морозы: какой будет погода на День Святого Николая и Новый год
Зимнее "бабье лето" и сильные морозы: какой будет погода на День Святого Николая и Новый год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь