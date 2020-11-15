Сторонники и противники Трампа устроили массовые стычки в США

В США, в центре Вашингтона, в субботу вечером после того, как тысячи сторонников проигравшего на выборах президента собрались в знак протеста против результатов выборов, которые, по их словам, являются фальсифицированными, произошли жестокие столкновения между единомышленниками Трампа и Байдена.

Об этом сообщает NBC4 Washington.

Отмечается, что один человек получил ножевое ранение, когда началась драка между двумя большими группами на 10-й улице и Нью-Йорк-авеню, северо-западнее, около 20:30.

Two #MAGAMillionMarch Tru@p supporters walked in to an anti-Trump protest and faced being attacked. This is not right y’all. Use your words. pic.twitter.com/OOU8VcQgJF — Sara Sidner (@sarasidnerCNN) November 14, 2020

Полиция арестовала десять человек, среди которых четыре были арестованы за нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, двое за простое нападение, один человек за нападение на полицейского, еще один - за "отсутствие разрешения" и двое за хулиганство, сообщило столичное управление полиции.

В настоящее время неясно, были ли арестованные сторонниками Трампа или контрпротестующими.

Antifa and BLM members attack people who are eating dinner near BLM Plaza. They threw projectiles and a large firework. pic.twitter.com/w96nbZaJ8F — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) November 14, 2020

Правоохранители изъяли семь единиц оружия во время митинга сторонников Трампа.