Сторонники и противники Трампа устроили массовые стычки в США

В США, в центре Вашингтона, в субботу вечером после того, как тысячи сторонников проигравшего на выборах президента собрались в знак протеста против результатов выборов, которые, по их словам, являются фальсифицированными, произошли жестокие столкновения между единомышленниками Трампа и Байдена.

Об этом сообщает NBC4 Washington.

Отмечается, что один человек получил ножевое ранение, когда началась драка между двумя большими группами на 10-й улице и Нью-Йорк-авеню, северо-западнее, около 20:30.

Two #MAGAMillionMarch Tru@p supporters walked in to an anti-Trump protest and faced being attacked. This is not right y’all. Use your words. pic.twitter.com/OOU8VcQgJF

— Sara Sidner (@sarasidnerCNN) November 14, 2020