В Facebook уже не считают Трампа президентом США

Не смотря на то, что Джо Байден победил на президентских выборах в США и уже успел заявить об этом, Дональд Трамп еще питает надежды на свою победу. Вот только, в соцсети Facebook так не считают.

Об этом можно легко узнать, посмотрев профиль Трампа в Facebook.

В соцсети уже изменили статус Трампа с "президента" на "политического кандидата".

Хотя по Конституции он остается на посту как минимум до инаугурации преемника, тоесть Джо Байдена, назначенной на 20 января 2021 года.

В то же время, победитель выборов президента США Байден пока в Facebook значится как просто политик.

Стоит отметить, что Дональд Трамп еще будет действующим президентом США 68 дней.

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