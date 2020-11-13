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Трамп может стать новым Лукашенко: историк расшифровал сигналы Путина в США

Трамп может стать новым Лукашенко: историк расшифровал сигналы Путина в США
Обновлено 07:28 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин неслучайно не поздравил Джо Байдена с победой. Глава РФ выжидает начала гражданской войны, ради которой он привел Дональда Трампа в Белый дом еще в 2016 году, и посылает ему сигнал, что в этой войне готов его поддержать, если Трамп ее начнет.

Такое мнение озвучил российско-американский историк и публицист Юрий Фельштинский, передают в издании "ГОРДОН".

По его словам, на данный момент Трамп играет "на все". "За последние 4 года он пытался получить индульгенцию за правонарушения, которые у него были, есть и будут. Четыре года он утверждал с помощью адвокатов, что действующему президенту нельзя предъявить обвинение в совершении преступления, нельзя арестовать, нельзя судить и осудить", - говорит историк.

Стоит отметить, что это на практике это действительно невозможно, поскольку президент предусмотрительно поставил генпрокурором своего человека.

"20 января 2021 года Трамп перестанет быть законным президентом и станет либо рядовым гражданином, либо незаконным президентом. В последнем случае он ничем не будет отличаться от белорусского Александра Лукашенко", - отмечает эксперт.

Юрий Фельштинский

На фото: Юрий Фельштинский

В случае мирного ухода 20 января, Трампу начнут предъявлять претензии, накопившееся за последние 4 года. В основе это будут экономические претензии из прокуратуры Нью-Йорка, которые связаны с налогами и злоупотреблением властью. Но также не исключено, что начнется и второй раунд расследования, касательно обвинений Трампа в использовании поддержки РФ на выборах 2016 года.

Таким образом, после 20 января появится, наконец, возможность провести детальное расследование событий, приведших в Белый дом Трампа.

В то же время, Трамп до сегодняшнего дня не ответил нам ни на один интересующий общественность вопрос. Он постоянно лгал, он не говорил ни одного слова правды или отказывался отвечать.

"Мне кажется, что один очевидный вывод из опыта президентских выборов 2020 года можно сделать: без поддержки Путина Трамп победить на выборах не может. Я думаю, это именно то, что попытался продемонстрировать в 2020 году всему миру Путин: что вопрос о том, кого сделать американским президентом, решает он. В этот раз он решил Трампа президентом не делать", - подчеркивает Фельштинский.

Читайте также в материале "Телеграф": 12 ноября, стало известно о первых кадровых решениях 46-го президента США Джо Байдена.

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США, Владимир Путин, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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