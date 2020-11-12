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Байден нашел должность в Белом доме для своего бывшего советника

Байден нашел должность в Белом доме для своего бывшего советника
09:58 Сегодня Телеграф

В четверг, 12 ноября, стало известно о первых кадровых решениях 46-го президента США Джо Байдена. Он назначил руководителем аппарата Белого дома Джо Клейна. 

Об этом говорится на офицальном сайте американского президента. 

В сообщении Клейн называется "давним помощником избранного президента" (был главой администрации вице-президента Байдена) и уточняется, что он будет "курировать исполнительную канцелярию президента и выполнять функции старшего советника". Также ему доверено работать над формированием "разнообразной, опытной и талантливой команды, чтобы помочь избранному президенту Байдену и вице-президенту Харрису решить неотложные задачи, стоящие перед страной". 

"Рон был бесценен для меня за многие годы совместной работы, в том числе когда мы спасли американскую экономику от одного из худших спадов в нашей истории в 2009 году, а затем преодолели ужасающую чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в 2014 году", -  отметил Байден, комментируя назначение. 

Клейн назвал предложение президента большой честью, а в своем микроблоге написал следующее: "Я увидел так много добрых пожеланий на этом сайте. Спасибо, и мне очень жаль, что я не могу ответить каждому из вас. Я польщен доверием избранного президента и сделаю все возможное, чтобы возглавить талантливую и разнообразную команд Байден-Харрисон в Белом доме".

 

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Все по теме:

США, Выборы, Белый дом, Джо Байден, Рон Клейн.

Автор:

Телеграф
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