Пострадавшие от рук пьяного Ефремова обратятся с просьбой к Путину

Новый адвокат Михаила Ефремова рассказал о сенсационном повороте в деле артиста. Оказывается, потерпевшая сторона не только простила осуждённого, но и намерена добиваться его освобождения.

Об этом сообщает "Комсомольская Правда".

В уже, казалось бы, завершённом деле о смертельном пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова наметился сенсационный поворот. Новый адвокат артиста Андрей Алёшкин рассказал, что после переговоров с защитником потерпевших Александром Добровинским стороны пришли к соглашению и заключили перемирие.

Родственники погибшего Сергея Захарова не только не имеют больше претензий к Ефремову, но и намерены написать совместное прошение президенту России о помиловании осуждённого.

"Мы будем настаивать на этом и надеемся, что нас услышат", - подчеркнул адвокат. Он добавил, что встреча с Добровинским стала для всех "знаковым событием": "Ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки".

Напомним, актёра Михаила Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП, которое произошло в начале июня в центре Москвы. По версии суда, артист сел за руль пьяным и под действием наркотиков, в результате чего не справился с управлением и вылетел на "встречку". Его машина протаранила фургон доставки, водитель которого Сергей Захаров умер от полученных травм в больнице.

В ходе следствия актёр под влиянием адвоката Эльмана Пашаева не раз менял показания, пытаясь уйти от ответственности, но суд в итоге признал его виновным и приговорил к максимально строгому наказанию - Ефремов получил 7,5 лет колонии.