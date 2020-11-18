Артем Дзюба теряет семью после скандального слива

18 ноября супруга нападающего Зенита из сборной России Артема Дзюбы Кристина, не выдержав очередного скандала вокруг мужа, озвучила свое желание развестись со скандальным футболистом.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Сплетни.

Женат футболист еще с 2012 года и уже имеет двух сыновей: Никиту, который родился в 2013 году и Максима, родившегося в 2016 году.

Стоит отметить, что ранее семья Дзюбы уже находилась на грани распада из-за "измены" последнего с ведущей телеканала "МАТЧ-ТВ" Марией Орзул. В тот раз ему удалось убедить жену не подавать на развод, но после слива скандального интим-видео отношения между ними только накалились.

Таким образом, после слива видео с мастурбацией пользователи сети гадали, для кого был записан ролик, для жены, Орзул или какой-то другой девушки.

Стоит напомнить, что ранее российский политик и общественный деятель Ксения Собчак выступила в поддержку опозорившегося футболиста Зенита и сборной РФ Артема Дзюбы.

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