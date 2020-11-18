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Среда, 18.11.2020
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Артем Дзюба теряет семью после скандального слива

Артем Дзюба теряет семью после скандального слива
10:37 Сегодня Телеграф Фото: Артем Дзюба (twitter - dfga9Wa917GbHDM)

18 ноября супруга нападающего Зенита из сборной России Артема Дзюбы Кристина, не выдержав очередного скандала вокруг мужа, озвучила свое желание развестись со скандальным футболистом.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Сплетни.

телеграм

Женат футболист еще с 2012 года и уже имеет двух сыновей: Никиту, который родился в 2013 году и Максима, родившегося в 2016 году.

Стоит отметить, что ранее семья Дзюбы уже находилась на грани распада из-за "измены" последнего с ведущей телеканала "МАТЧ-ТВ" Марией Орзул. В тот раз ему удалось убедить жену не подавать на развод, но после слива скандального интим-видео отношения между ними только накалились. 

Таким образом, после слива видео с мастурбацией пользователи сети гадали, для кого был записан ролик, для жены, Орзул или какой-то другой девушки.

Стоит напомнить, что ранее российский политик и общественный деятель Ксения Собчак выступила в поддержку опозорившегося футболиста Зенита и сборной РФ Артема Дзюбы.

Читайте также в материале "Телеграфа": Стали известны обстоятельства появления интимного видео с участием российского форварда Артема Дзюбы. 

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Все по теме:

Россия, Спорт, Зенит, Футбол, Артем Дзюба, Скандалы.

Автор:

Телеграф
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