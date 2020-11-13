Дзюба мог откупиться от слива скандального видео - СМИ

Стали известны обстоятельства появления интимного видео с участием российского форварда Артема Дзюбы. Незадолго до скандала он был поставлен перед выбором — компромат оценили в 5 миллионов долларов (более 140 млн грн).

Об этом информирует "Фонтанка"

Личность шантажиста известна и самому Артему, и правоохранительным органам, но в СМИ ее оглашать не стали. Футболист встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег, но журналистам об инциденте не рассказывает.

По данным издания, Дзюба отказал вымогателю. Во-первых, сумма слишком велика даже для нападающего «Зенита», а во-вторых, не было никаких гарантий, что видео все равно не окажется в публичном доступе. После отказа ролик был опубликован.

Сейчас всю информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Но будет ли принято такое решение, пока неизвестно — в связи с потенциальной скандальностью возможного судебного процесса. В органы, Дзюба обратился неофициально, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Напомним, что в сети всплыло интимное видео, на котором самоудовлетворяется, предположительно, нападающий Зенита и сборной России Артем Дзюба. В итоге, футболиста решили не брать в команду на ближайшие матчи.