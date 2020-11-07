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Победа утекает из рук Трампа: стало известно о "расколе" в лагере президента США

Победа утекает из рук Трампа: стало известно о "расколе" в лагере президента США
12:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Часть сторонников нынешнего президента США Дональда Трампа считают, что республиканцу стоит готовится к тому, что вероятнее всего его кресло, по результатам выборов, займет демократ Джо Байден.

Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Начиная с вечера четверга, 5 ноября, советники республиканца обсуждают с ним возможность поражения на выборах и его действия в такой ситуации.

Отмечается, что в планах Трампа будет нетрадиционное признание проигрыша на выборах. Один из сотрудников предвыборной кампании президента заявил газете, что подготовка такой речи не обсуждалась. "Если он проиграет, добавили эти люди [инсайдеры - ред.], они ожидают того, что президент продолжит беспричинно утверждать, как он уже делает в течение нескольких дней, что победа на выборах была украдена", - рассказали изданию.

Сейчас команда Трампа разбилась на два лагеря. Первые убеждены, что у него еще шанс на победу, другие отмечают, что выборы уже проиграны. К первому лагерю присоединились члены семьи Трампа, жена Мелания и дети.

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Отметим, что исход нынешних американских президентских выборов окончательно не определен. Согласно последним результатам Keystone State Байден увеличил свое преимущество над Трампом. Трамп не может выиграть второй срок без Пенсильвании, и если Байден получит там 20 голосов выборщиков, это обеспечит его победу.

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Все по теме:

США, Выборы, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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