Байден удерживает лидерство: последние новости о выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп перестал выходить на публику, а его соперник-демократ готовится к победе на президентских выборах.

Об этом сообщает CNN.

В коротком обращении к американскому народу, которое, как он надеялся, станет победной речью, Джо Байден выразил уверенность в том, что его победа над президентом Дональдом Трампом скоро будет объявлена.

Он призвал к спокойствию и терпению в момент обострения национальной напряженности, поскольку Трамп предупреждает, что будет оспаривать результаты выборов, если не победит. И он нарисовал картину зарождающейся администрации, которая уже готовилась к борьбе с пандемией и помочь возродить экономику в первый же день пребывания у власти.

"Цифры говорят нам ясную и убедительную историю. Мы собираемся выиграть эту гонку", - сказал Байден.

Отметим, что согласно последним результатам Keystone State Байден увеличил свое преимущество над Трампом, которое сейчас составляет 28 833, а это означает, что и без того слабые надежды президента на то, чтобы наверстать упущенное, быстро тают. Трамп не может выиграть второй срок без Пенсильвании, и если Байден получит 20 голосов выборщиков, его уже нельзя будет остановить.

Бывший вице-президент также расширяет свои возможности в Неваде и Джорджии. Он опережает Трампа более чем на 22 тысячи голосов в Неваде и опережает более чем на 4 тысячи в Джорджии. Подсчет будет затруднен в Пенсильвании из-за десятков тысяч предварительных бюллетеней и многих других, которые требуют особой осторожности по причинам, включая повреждение, разборчивость, проблемы с подписями или другие дефекты.

Президент не может набрать 270 голосов выборщиков, не победив и Пенсильванию, и Джорджию, и хотя бы один из других "колеблющихся" штатов. Байден может победить, выиграв Пенсильванию самостоятельно или взяв и Неваду, и Аризону. Претендент в настоящее время опережает Трампа с 253 голосами против 213 выборщиков, передает CNN.

Трамп сокращает лидерство демократа в Аризоне, которое упало до менее чем 30 тысяч голосов при 94% зарегистрированных, но неясно, достаточно ли этого, чтобы обогнать своего соперника с 235 тысячами голосами, которые еще предстоит подсчитать.

Трамп не появлялся на публике после состоявшейся в четверг, 5 ноября, пресс-конференции в Белом доме. При этом Трамп сказал в твите, что Байден не должен «неправомерно претендовать» на пост президента, и пообещал судебное разбирательство, чтобы попытаться сохранить свой пост.